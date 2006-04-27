БРСМ выходит на охоту. За <зайцами>

Акция пройдет в электричках на железнодорожном участке Минск - Молодечно. В ней примет участие более 350 активистов общественной организации. Безбилетных пассажиров будут отлавливать на станциях и остановочных пунктах. В минувшем году за безбилетный проезд на железнодорожном транспорте было оштрафовано более 53 тысяч человек. Окупаемость пригородных перевозок на Минском отделении Белорусской железной дороги в прошлом году составила менее 60 процентов, а убытки - около 31 млрд. рублей. В настоящее время контролеры-ревизоры проверяют лишь около 75 процентов всего железнодорожного транспорта.