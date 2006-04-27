Прямой эфир

БРСМ выходит на охоту. За <зайцами>

27 апреля 2006 14:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Акция пройдет в электричках на железнодорожном участке Минск - Молодечно. В ней примет участие более 350 активистов общественной организации. Безбилетных пассажиров будут отлавливать на станциях и остановочных пунктах. В минувшем году за безбилетный проезд на железнодорожном транспорте было оштрафовано более 53 тысяч человек. Окупаемость пригородных перевозок на Минском отделении Белорусской железной дороги в прошлом году составила менее 60 процентов, а убытки - около 31 млрд. рублей. В настоящее время контролеры-ревизоры проверяют лишь около 75 процентов всего железнодорожного транспорта.
# общество # БРСМ

Другие новости рубрики

Все новости
27 апреля 2006 12:55

Законопроект об усилении ответственности за нарушение правил охоты требует доработки

27 апреля 2006 12:07

Да здравствует Первомай!

27 апреля 2006 12:05

МИД Беларуси рекомендует воздержаться от посещения проблемных регионов мира