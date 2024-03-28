БРСМ выдвинул кандидатов в делегаты ВНС от Витебской области

Кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания определяли 28 марта в Витебске. Это был главный вопрос в повестке областной Конференции БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди тех, кто претендует попасть на ВНС, лучшие студенты и аспиранты, молодые преподаватели, медики и инженеры. Всего 10 человек прошли конкурентный отбор и получили поддержку сверстников. Каждый из кандидатов в делегаты принимает активное участие в общественно-политической жизни страны и готов предлагать идеи для дальнейшего развития Беларуси.

Елизавета Иванова, студентка Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета: Основная идея, с которой я буду представлять Витебскую область на Всебелорусском народном собрании, – это поддержка молодежных инициатив, насколько их можно реализовать. На собственном примере, поскольку являюсь победителем республиканского проекта «100 идей для Беларуси», я хочу показать, насколько государство готово помогать молодым ученым, студентам, просто учащимся различных школ.

Владислав Мирончик, аспирант Витебского государственного технологического университета:

У нас, у молодых, чуть больше свободного времени, возможностей, динамики, с которой мы можем приносить новые идеи. В первую очередь это будут идеи, которые мы услышим от наших коллег, сверстников. И это будет то, что называется голосом народа.

Всего Белорусский республиканский союз молодежи выберет 80 кандидатов в делегаты ВНС: по 10 человек от каждой области и 20 от Минска. 9 апреля участников утвердят на съезде Центрального комитета БРСМ.