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БРСМ выдвинул кандидатов в делегаты ВНС от Витебской области

28 марта 2024 13:43
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Кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания определяли 28 марта в Витебске. Это был главный вопрос в повестке областной Конференции БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БРСМ выдвинул кандидатов в делегаты ВНС от Витебской области-1

Среди тех, кто претендует попасть на ВНС, лучшие студенты и аспиранты, молодые преподаватели, медики и инженеры. Всего 10 человек прошли конкурентный отбор и получили поддержку сверстников. Каждый из кандидатов в делегаты принимает активное участие в общественно-политической жизни страны и готов предлагать идеи для дальнейшего развития Беларуси.

БРСМ выдвинул кандидатов в делегаты ВНС от Витебской области-4

Елизавета Иванова, студентка Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета:
Основная идея, с которой я буду представлять Витебскую область на Всебелорусском народном собрании, – это поддержка молодежных инициатив, насколько их можно реализовать. На собственном примере, поскольку являюсь победителем республиканского проекта «100 идей для Беларуси», я хочу показать, насколько государство готово помогать молодым ученым, студентам, просто учащимся различных школ.

БРСМ выдвинул кандидатов в делегаты ВНС от Витебской области-7

Владислав Мирончик, аспирант Витебского государственного технологического университета:
У нас, у молодых, чуть больше свободного времени, возможностей, динамики, с которой мы можем приносить новые идеи. В первую очередь это будут идеи, которые мы услышим от наших коллег, сверстников. И это будет то, что называется голосом народа.

Всего Белорусский республиканский союз молодежи выберет 80 кандидатов в делегаты ВНС: по 10 человек от каждой области и 20 от Минска. 9 апреля участников утвердят на съезде Центрального комитета БРСМ.

# БРСМ # общество

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