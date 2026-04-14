Лукашенко поручил обеспечить внутренний рынок рыбой

Надо создать страну, которую мы передадим новым поколениям. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область. В Краснополье глава государства провел совещание по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-восточного региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующие указы Президента принимались еще в 2015-м и 2020-м годах. Они предусматривали систему льгот и преференций, направленных на привлечение инвестиций, реализацию проектов, закрепление кадров и укрепление материально-технической базы предприятий. Однако на должном уровне комплекс этих мер не сработал. На этом сделал акцент Президент. Сейчас предлагается продлить программу до 2030 года. Ключевое требование главы государства – максимальная конкретика и ориентир на результат. Поэтому прозвучало предложение изменить подходы к реализации программы: в частности, финансирование направлять точечно – под конкретные проекты, способные дать ощутимый эффект для экономики и социальной сферы региона. Надо тиражироваться! Президент посетил рыбоводное хозяйство «Палуж» в Краснопольском районе.

По последним данным, за время реализации программы, в экономику и социальную сферу региона было направлено свыше трех миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. Среди значимых реализованных проектов – современный комплекс по производству радужной форели в Краснопольском районе. Производство до начала совещания посетил глава государства. Объект был введен в эксплуатацию в декабре 2025 года. Он стал базовой площадкой для еще двух аналогичных объектов в соседних районах. К 2028 году планируется наладить полный цикл производства с выпуском до двух тысяч тонн продукции ежегодно и получением до 15 миллионов икринок. В перспективе рассматривается строительство подобных комплексов как в «Палуже» – еще в Витебской и Брестской областях. По оценкам специалистов, для полного обеспечения внутреннего рынка рыбой необходимо создать не менее 15 подобных производств по всей стране. И в том числе на юго-востоке Могилевской области.