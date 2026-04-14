Лукашенко поручил обеспечить внутренний рынок рыбой

Надо создать страну, которую мы передадим новым поколениям. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область. В Краснополье глава государства провел совещание по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-восточного региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующие указы Президента принимались еще в 2015-м и 2020-м годах. Они предусматривали систему льгот и преференций, направленных на привлечение инвестиций, реализацию проектов, закрепление кадров и укрепление материально-технической базы предприятий. Однако на должном уровне комплекс этих мер не сработал. На этом сделал акцент Президент.
Сейчас предлагается продлить программу до 2030 года. Ключевое требование главы государства – максимальная конкретика и ориентир на результат. Поэтому прозвучало предложение изменить подходы к реализации программы: в частности, финансирование направлять точечно – под конкретные проекты, способные дать ощутимый эффект для экономики и социальной сферы региона.
Надо тиражироваться! Президент посетил рыбоводное хозяйство «Палуж» в Краснопольском районе.
По последним данным, за время реализации программы, в экономику и социальную сферу региона было направлено свыше трех миллиардов рублей инвестиций в основной капитал. Среди значимых реализованных проектов – современный комплекс по производству радужной форели в Краснопольском районе. Производство до начала совещания посетил глава государства. Объект был введен в эксплуатацию в декабре 2025 года. Он стал базовой площадкой для еще двух аналогичных объектов в соседних районах.
К 2028 году планируется наладить полный цикл производства с выпуском до двух тысяч тонн продукции ежегодно и получением до 15 миллионов икринок. В перспективе рассматривается строительство подобных комплексов как в «Палуже» – еще в Витебской и Брестской областях. По оценкам специалистов, для полного обеспечения внутреннего рынка рыбой необходимо создать не менее 15 подобных производств по всей стране. И в том числе на юго-востоке Могилевской области.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну, может, одна из идей, а все в экономике, как мы с губернатором обсуждали на подъезде и видели. Ничего не выдумывать, а построить на юго-востоке не одно такое рыбоводческое хозяйство. С учетом небольшого количества ресурсов. С учетом того, что мы знаем, как строить. На внутреннем рынке только половина и даже меньше мы обеспечиваем потребление рыбы. Бульбаши, бульбу едим и так далее. Но к бульбе надо рыба, не только мясо и молоко. Поэтому вот одна из идей. Под это мы найдем соответствующие кредитные ресурсы, чтобы вы понимали.
Тут Анатолий Михайлович мне так тонко намекнул, что деньги там... Бесплатных денег, ребята, не бывает. Вы же руководители. Вы понимаете. Но это должны быть подъемные кредитные ресурсы. Мы имеем такую возможность, не только вам, на юго-востоке, но по всей стране, где мы будем реализовывать эту программу и другие программы быстроокупаемые, выделить недорогие ресурсы, но возвратные. А почему нет? 15 % он говорил минимум рентабельности на этом предприятии. Но если хорошо поработать, то и 20 %. Можно возвращать деньги? Можно. Никто не говорит, что за 2-3 года. Растянем кредиты на соответствующий период. И вы их вернете для того, чтобы снова куда-то вложить.
По итогам совещания Александр Лукашенко поручил доработать проект указа по развитию юго-востока Могилевской области с учетом состоявшегося обсуждения. Документ должен быть оперативно внесен на рассмотрение главе государства. При этом, к его подготовке обязательно необходимо привлечь председателей семи районов, о развитии которых идет речь. Такой подход позволит учесть специфику территорий и выработать максимально эффективные решения.