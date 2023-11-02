Больше никаких опозданий! Шесть сельских школ получили новые автобусы

Новости Беларуси. Больше никаких опозданий на уроки. Благодаря новой благотворительной инициативе ключи от автобусов сегодня получили шесть сельских школ. Современные МАЗы пополнили автопарки учреждений образования каждой области нашей страны. И уже 3 ноября повезут своих первых пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В сельской местности находится более 1 600 школ. Без транспорта путь до них в некоторых районах может занимать часы. Сотни ребят нуждаются в подвозе ежедневно, поэтому хорошие автобусы – необходимость номер один. Каждый МАЗ будет доставлять до школ целые классы учеников. Благотворительный проект в 2023 году прошел впервые. Но организаторы обещают сделать его доброй традицией.

Александра Хацкевич, директор Слободской средней школы имени Н.М. Пшенко Лепельского района:

Мы подвозим детей из семи населенных пунктов. Школа-сад, поэтому и маленьких деток забираем у родителей. Наш автобус уже достаточно изношенный. Поэтому весьма и весьма актуально, что сейчас именно у нас будет новый автобус.

Виктор Ананич, председатель правления банка:

Цель этого проекта накануне нового учебного года обозначил Президент нашей страны: безопасная, комфортная доставка детишек, школьников, которые живут в сельской местности, к местам их обучения.