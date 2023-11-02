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Больше никаких опозданий! Шесть сельских школ получили новые автобусы

02 ноября 2023 12:32
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Новости Беларуси. Больше никаких опозданий на уроки. Благодаря новой благотворительной инициативе ключи от автобусов сегодня получили шесть сельских школ. Современные МАЗы пополнили автопарки учреждений образования каждой области нашей страны. И уже 3 ноября повезут своих первых пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше никаких опозданий! Шесть сельских школ получили новые автобусы-1

В сельской местности находится более 1 600 школ. Без транспорта путь до них в некоторых районах может занимать часы. Сотни ребят нуждаются в подвозе ежедневно, поэтому хорошие автобусы – необходимость номер один. Каждый МАЗ будет доставлять до школ целые классы учеников. Благотворительный проект в 2023 году прошел впервые. Но организаторы обещают сделать его доброй традицией.

Больше никаких опозданий! Шесть сельских школ получили новые автобусы-3

Александра Хацкевич, директор Слободской средней школы имени Н.М. Пшенко Лепельского района:
Мы подвозим детей из семи населенных пунктов. Школа-сад, поэтому и маленьких деток забираем у родителей. Наш автобус уже достаточно изношенный. Поэтому весьма и весьма актуально, что сейчас именно у нас будет новый автобус.

Больше никаких опозданий! Шесть сельских школ получили новые автобусы-5

Виктор Ананич, председатель правления банка:
Цель этого проекта накануне нового учебного года обозначил Президент нашей страны: безопасная, комфортная доставка детишек, школьников, которые живут в сельской местности, к местам их обучения.

Больше никаких опозданий! Шесть сельских школ получили новые автобусы-7

Для подвоза детей к школам в сельской местности задействовано более 1 600 автобусов. До конца года автопарки пополнят еще 124. В 2024-м эта цифра возрастет – на закупку транспорта планируют выделить более 126 миллионов рублей.

# Школы в Беларуси # Виктор Ананич

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