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Сеня оказался девочкой! Прибывший из США в Беларусь енот преподнес сюрприз специалистам

15 марта 2026 17:25
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Пока владельцы собак только привыкают к новым правилам регистрации, некоторые звери в нашей уже успели обзавестись документами. Правда, как выяснилось, не совсем точными.

Знаменитый енот Сеня, который недавно получил свой первый паспорт, преподнес сюрприз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Плановый осмотр у ветеринара показал, что документ придется переделывать. Наш герой внезапно сменил пол. Сеня оказался девочкой.

Сеня оказался девочкой! Прибывший из США в Беларусь енот преподнес сюрприз специалистам-2

Речь о еноте, который недавно прибыл в нашу страну из США в морском контейнере. Предположительно, он забрался в ящик с автомобилем еще во время погрузки. Животное обнаружили таможенники и передали в Ошмянскую ветеринарную станцию, где Сеня находился на карантине, а после переехал в парк животных в Барановичах. Там он официально прописался и даже получил паспорт. Но документ придется менять. Ведь личная информация изменилась.

Как поживает Сеня, как сейчас ее зовут и в целом успел ли заморский гость акклиматизироваться в Беларуси?

Сеня оказался девочкой! Прибывший из США в Беларусь енот преподнес сюрприз специалистам-4

Как чувствует себя Сеня?

Екатерина Черняк, зоотехник:
Данный енотик прижился у нас довольно хорошо. Характер мы еще пока не можем характеризовать, поскольку животное довольно дикое и в контакт с человеком не идет. К себе близко не подпускает, но мы над этим потихонечку работаем. Из любимых продуктов у него – мясо. И он начинает уже потихонечку кушать фрукты и кашки.

Как так оказалось, что Сеня – девочка?

Екатерина Черняк:
В ходе ветеринарных мероприятий были установлены половые признаки именно того, что это самка. В качестве ухода за животным ничего абсолютно не изменится, поскольку самки и самцы содержатся абсолютно одинаково. И паспорт, конечно, у нас поменяется, поскольку данные изменились.

Как дальше сложится судьба нашего любимца?

Екатерина Черняк:
Дальнейшие планы: это соединение с самцом по кличке Максим. И в дальнейшем будем планировать получение от них потомства.

# Дикие животные # Животные

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