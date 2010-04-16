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Более тысячи байкеров из России, Польши, Литвы, Украины, Казахстана и Канады примут участие в фестивале в Гродно

16 апреля 2010 10:18
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Международный рок-байк-фестиваль «Хавайся ў бульбу» пройдет с 30 апреля по 2 мая в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА его организаторы.

Слет пройдет в двух километрах от областного центра на берегу Немана возле одноименной базы отдыха. Ожидается, что на фестиваль приедут более тысячи байкеров из разных стран мира. Свое участие подтвердили мотоциклисты из Беларуси, России, Польши, Литвы, Украины, Казахстана, Канады.

В программе фестиваля — различные конкурсы, аттракционы, пейнтбол, файершоу, молодежные акции, концерты рок-исполнителей. По словам организаторов, в этом году акцент будет сделан на участии исключительно белорусских рок-команд. Выступят группы «J:Морс», «Крамбамбуля», «Пиво Вдвоем», «Мадера Хард Блюз», «Нагуаль», Stuff, «Джоди», «Стерва», «Любимая вредная привычка» и другие.

В субботу мотоколонна байкеров в сопровождении ГАИ проедет по улицам областного центра. Гродненцы встретят участников слета концертом на площади Советской.

На территории турбазы «Неман» установят торговые палатки, будет работать столовая, продаваться памятная атрибутика.

Организаторами мероприятия шестой год подряд выступают гродненские мотоклубы «Носороги», «Гризли» и Rolling Anarchy при поддержке Ассоциации мотоклубов Беларуси.

# общество # Байкеры в Беларуси

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