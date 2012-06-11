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Более 70% призывников из Минска признаны либо негодными к армии, либо ограниченно годными

11 июня 2012 13:09
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Новости Беларуси. Весенний призыв в армию в Беларуси прошел без нарушений. Всего на срочную службу только в Минске было призвано более 11 тысяч юношей. Уже в эту субботу состоится присяга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В 2012 году особенностью призыва стал перенос сроков с июня на май, что сократило количество граждан, которые привлекались к воинскому долгу. С другой стороны, у выпускников появилось больше времени, чтобы готовиться к экзаменам.

Анатолий Романенко, военный комиссар Военного комиссариата Минска:
В Минске на мероприятие прохождения медицинского освидетельствования граждан привлекалось порядка 5 тысяч человек. Из них полностью годны без ограничений для прохождения службы в различных родах войск порядка 20-23%. Остальные имеют ограничения по состоянию здоровья либо не годны к военной службе.

# общество # Армия Беларуси # Государственная политика # Белорусская армия

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