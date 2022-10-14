Более 60-ти экспонатов. В гродненском музее представили уникальные фото жителей города времён ВОВ

Новости Беларуси. Кадры, не поддающиеся забвению. В музее истории религии в Гродно вниманию широкой публики представили уникальные фотоснимки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это история еврейских жителей Гродно времен Великой Отечественной. Они сражались за нашу страну на фронте, помогали в партизанских отрядах и заново отстраивали город на Немане Гродно после того, как здесь прошлись беспощадные нацисты. Оксана Семашко о глубоком смысле фотокарточек былых лет.

Оксана Семашко, корреспондент:

Более 60-ти экспонатов, а в них десятки тысяч сломанных судеб. Эта выставка, без преувеличения, пропитана болью и кровью. За годы Великой Отечественной войны в городе над Неманом была уничтожена целая община, а это почти 25 тысяч человек. Каждый экспонат дорог гродненцам как историческая ценность. Чтобы посмотреть все, понадобится не меньше часа. Интерес есть у разновозрастных посетителей. Здесь не только смотрят, слушают и дискутируют. В экспозиции не только фотографии, но и награды, документы и личные вещи представителей гродненской еврейской общины.

Андрей Тихомиров, заведующий отделом Гродненского государственного музея истории религии:

Тема, связанная огромной жертвой, которая была принесена нашим народом на алтарь Победы, конечно, у нас присутствует, но не в каком-то глобальном смысле, а именно через судьбы конкретных людей. Мы подумали, что это будет правильный подход. Он приблизит к посетителям тему и заодно заставит их задуматься, как эти люди действовали в то время, помня о том, что в экстремальных ситуациях люди могут совершить что-то невообразимое.