Более 220 руководителей в сфере АПК наказали за нарушение противопожарных правил

Новости Беларуси. Хороший результат уборочной зависит не только от хлеборобов. Каждый год на помощь аграриям приходят милиция и спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни в полях дежурят порядка 300 правоохранителей, выведено 100 единиц техники МЧС. Благодаря такой работе удалось значительно снизить число пожаров. Усилено внимание и за самими механизаторами. Теперь они проходят медицинский контроль не только до выезда в поле, но и после работы.

Дмитрий Турчин, начальник управления надзора и профилактики МЧС Беларуси:

Если мы говорим об очистке техники, наш инспектор не уйдет с поля, с мехдвора, пока при нем этот же комбайнер, помощник комбайнера не устранит данное нарушение. А на укомплектование первичными средствами сроки ставится самый сжатый – максимум день, два. Если вопрос касается какого-либо обучения, знаний, это устраняется немедленно. Сроков здесь не может быть длинных, они у нас не превышают одного-двух дней.