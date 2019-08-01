Прямой эфир

Более 220 руководителей в сфере АПК наказали за нарушение противопожарных правил

01 августа 2019 12:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Хороший результат уборочной зависит не только от хлеборобов. Каждый год на помощь аграриям приходят милиция и спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 220 руководителей в сфере АПК наказали за нарушение противопожарных правил-1

В эти дни в полях дежурят порядка 300 правоохранителей, выведено 100 единиц техники МЧС. Благодаря такой работе удалось значительно снизить число пожаров. Усилено внимание и за самими механизаторами. Теперь они проходят медицинский контроль не только до выезда в поле, но и после работы.

Более 220 руководителей в сфере АПК наказали за нарушение противопожарных правил-4

Дмитрий Турчин, начальник управления надзора и профилактики МЧС Беларуси:
Если мы говорим об очистке техники, наш инспектор не уйдет с поля, с мехдвора, пока при нем этот же комбайнер, помощник комбайнера не устранит данное нарушение. А на укомплектование первичными средствами сроки ставится самый сжатый – максимум день, два. Если вопрос касается какого-либо обучения, знаний, это устраняется немедленно. Сроков здесь не может быть длинных, они у нас не превышают одного-двух дней.

Более 220 руководителей в сфере АПК наказали за нарушение противопожарных правил-7

И все же без замечаний не обходится. Как сообщили сегодня, в Минске более 220 руководителей привлечены к ответственности за нарушение противопожарных требований.

Более 220 руководителей в сфере АПК наказали за нарушение противопожарных правил-10

# МЧС Беларуси # общество # Дмитрий Турчин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Нашли икону, увидели в небе крест, прозрел слепой. Святой источник находится в Миорском районе
01 августа 2019 09:08

Нашли икону, увидели в небе крест, прозрел слепой. Святой источник находится в Миорском районе

В Минске и Могилёве начали работу школьные базары
01 августа 2019 08:17

В Минске и Могилёве начали работу школьные базары

Известный светодизайнер Сергей Сизый проводит лекции в Гомеле
01 августа 2019 07:27

Известный светодизайнер Сергей Сизый проводит лекции в Гомеле