Более 200 автобусов будут перевозить почти 8000 детей в Витебской области

Новости Беларуси. Готовятся выйти на маршрут и школьные автобусы. К этому дню автопарк машин укомплектован, определены и схемы подвоза детей. Только в Витебской области 1 сентября в отдаленные населенные пункты отправятся десятки автобусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Леоненко за рулем уже 19 лет. В 2017 году он впервые будет возить школьников. И сразу на новом автобусе. Повышенная комфортность и безопасность. Техника оборудована проблесковыми маячками, звуковой и световой сигнализацией, трехточечными ремнями. Максимальная скорость движения – 60 километров в час. И пока не закроется дверь – машина не сдвинется с места.

Виктор Леоненко, водитель школьного автобуса:

Получили неделю назад. Сегодня ездили регистрировать в ГАИ. Будем готовить к техосмотру. К 1 сентября будет готов.

Новый автобус в Лиозненском районе определили для подвоза детей в Велишковскую среднюю школу. И это вторая машина. В этом учебном году здесь будут учиться 118 детей, ебольшинство из них живет в радиусе 20 километров.

В приемной семье Лидии Дорошенко – 6 школьников. Двое младших будут ходить в начальную школу в Ковалях, четверо – ездить за 17 километров в Велишковичи.