Мастер-классы по уходу за пожилыми провели в Минском городском социальном пансионате «Исток»

В Минске стартовала новая волонтерская инициатива, направленная на поддержку постояльцев социального пансионата. Если ранее помощь ограничивалась в основном организацией досуга и гигиеническим уходом, то теперь активисты сместили акцент на сопровождение во время прогулок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суть проекта заключается в системной работе с маломобильными жителями учреждения, которые не могут самостоятельно покидать стены корпуса. Добровольцы планируют приезжать дважды в неделю, чтобы вывозить подопечных на инвалидных колясках на улицу. Для новых помощников уже проводятся обучающие мастер-классы, чтобы взаимодействие было не только душевным, но и безопасным.

Благодаря вниманию всего персонала, честно я говорю, что они меня спасли. Они стали меня везде включать: во все соревнования, во все мероприятия, поездки. И это меня спасло. Я благодарна. Низкий поклон всему персоналу.

Юлия Митько, директор Минского городского социального пансионата «Исток»:

Волонтерское движение – это одно из самых для нас значимых направлений, поскольку в штате работает сегодня около 150 человек. Но, конечно, не заменит инициативы волонтеров дополнительная помощь. Поэтому с Красным Крестом мы работаем достаточно плотно. Вот Романия Романовна, благодаря ее инициативам.

Пансионат «Исток», где запущена новая программа, существует более полувека. Сегодня он является домом для людей преклонного возраста, чей средний возраст достигает 83 лет. Сотрудничество учреждения с благотворительной организацией длится около двух лет. Обе стороны признают: никакой штатный персонал не заменит тепла и заботы, которую приносят с собой волонтеры.