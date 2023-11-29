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Богданов: в 2024-м надо усилить работу по продвижению бренда «Сделано в Беларуси»

29 ноября 2023 10:41
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Ужесточить контроль, обеспечить информационную безопасность, а также в условиях санкций поддержать отечественные телеканалы. Депутаты приняли законопроект об упорядочении размещения рекламы в интернете и либерализации ее на телевидении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Богданов: в 2024-м надо усилить работу по продвижению бренда «Сделано в Беларуси»-1

Законопроект изменяет порядок согласования наружной рекламы, а также уточняет требования к ней на памятниках архитектуры. Предлагается ввести запрет на размещение рекламы в интернете юрлицами и индивидуальными предпринимателями, не включенными в реестр распространителей рекламы. Кроме этого, изменяются требования к теле- и радиорекламе. Увеличивается время ее выхода в прайм-тайм. Также предлагается разрешить рекламировать алкогольные напитки в ночном эфире. Тем не менее, к рекламным роликам такой продукции будут жесткие требования.

Богданов: в 2024-м надо усилить работу по продвижению бренда «Сделано в Беларуси»-4

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Расширяются возможности для бизнеса, рекламного рынка. Мы предлагаем ввести ряд новаций, которые позволят расширить время рекламы. Депутатский корпус очень важно отметил, что нашим субъектам хозяйствования в следующем году, который объявлен Годом качества, усилить работу по продвижению отечественного бренда, «Сделано в Беларуси», белорусское качество. Над этим действительно необходимо поработать нашим производителям как на нашем внутреннем рынке, так и выходя с рекламным продуктом на внешний контур.

Также депутаты приняли законопроект, который поможет решить проблемы товариществ собственников и организаций застройщиков. Предполагается, что новшества позволят избежать жалоб, которые поступают в различные инстанции. В центре внимания сегодня и обновление закона по вопросам налогообложения. В числе нововведений – изъятие сверхдоходов, стимулирование малого бизнеса к развитию, а также усиление роли депутатов в отстаивании интересов молодых специалистов и граждан с инвалидностью.

# Закон # общество # Алексей Богданов # Фотофакт

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