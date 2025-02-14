Боец с позывным «Швед»: нужно пытаться исправляться самому и исправлять вокруг себя

Григорий Азаренок, СТВ:

Очень много, помимо быта, много внимания уделяете и собственной эстетике, и собственной идеологии. Вот и плакаты, и образы, и флаги. Это тоже важно?



Боец с позывным «Швед»:

Конечно, обязательно. Мы же понимаем зачем. То есть одна из проблем вообще принципе, что все говорят: в государстве не должно быть идеологии. А как не может быть идеологии? А куда мы идем? А зачем мы и зачем мы плывем? А вот пацаны молодые приехали. Вот мне 40 лет, я там уже сложился же, там, прожил там какой-то период жизни. Пацаны приходят, они вот смотрят на нас. И мне нужно что-то ему довести. Мне нужно что-то ему объяснить, что плохо, что хорошо. Он не всё поймет. И он не должен мою полностью позицию принять. Он должен взять какие-то основы их на свою жизнь нынешнюю…

Но он уже завтра приедет в отпуск, и он среди своих донесет, скажет: ребята, там поддержка. А почему мы зашли там, на территорию Украины? Он скажет: а я вот подразделение было, там этому уделяется время. Мне объяснили, почему мы туда зашли: потому, что у пьяного соседа надо топор забрать, чтобы он соседку Люсю топором этим не зарубил. Ну или полицию вызовем. на случай полиции. выступаем мы.



Григорий Азаренок:

Ваши жизненные принципы какие-то. Вот я не знаю, там 5-10 заповедей или одно предложение.

Боец с позывным «Швед»:

Заповедей таких у меня нет. То есть поддержка своих близких, уважение там старших, уважение, чтение своего государства, истории ее, пытаться сделать лучше это государство. Я живу в России, я вижу проблемы, они есть, и о них нужно говорить. Но просто одно дело, когда ты о них говоришь и пытаешься исправить, другое дело – ты возводишь это в абсолют. Всегда же можно снять условную Москву и Нью-Йорк по-разному, да? То есть Москва будет такая плохая и будет хорошая Нью-Йорк. А можно снять хорошую Москву. То есть нужно пытаться исправляться самому и исправлять вокруг себя, помогать там где-то надо, говорю ближнему своему и все. А где надо, значит, откликнуться на зов государства. В том числе даже мобилизация объявлена российской властью. Это по большому счету государство признало, что на тот момент кадровая армия не может вывозить. Но это объективно. Я как участник событий могу сказать, что на некоторых участках фронта мы были один к восьми. А это уже очень критическая ситуация. Из-за этого произошло там, в общем-то, сентябрьские события. И народ у нас в принципе, как пытаясь оправдать западная пропаганда или там либеральная, что чуть ли не где-то там всех схватили, а я не знаю ни одного человека, кто у нас служит или вообще служит, кого просто им пришла, они взяли и пошли. А кто не пошел, они сейчас спокойно работают в тылу, там занимаются бизнесом, многие из них там донатят, закупают сюда бронежилеты или еще что-то. То есть никого в тюрьму не посадили и не расстреляли. То есть опять же просто добровольно. Ребят, хотите – вот тебе шанс проявить себя как мужчине.