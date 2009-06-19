Блондинки-телохранители сейчас в цене (ФОТО+ВИДЕО)

В этом году в правила турнира внесли изменения. Если раньше мишени выставляли в помещении, то сейчас на свежем воздухе. И в пиджаках телохранители соревнуются впервые.
На турнир в этом году приехала и охрана эмира Катара. Пока за выступлениями славянских коллег наблюдают со стороны. В следующий раз в список участников планируют включить и свою команду.
- Мы эту тему уже обсудили – она нас очень заинтересовала. Мы проводим совместные тренировки с вашими военнослужащими, надеемся, что будем на таком же уровне, как и они. Естественно конкуренция будет, -полагает Салех Матар Аль-Дозари, начальник департамента службы безопасности эмира Катара.
В этом конкурсе, как ни странно, есть место и блондинкам. Женщины-телохранители сейчас в цене.
- Бизнесмену, состоятельному человеку комфортней, когда с его женой работает женщина, и женщина в команде незаменима – там где не увидит мужчинам – увидит женщина, - утверждает Ольга, участник международного турнира «Телохранитель-2009» (Россия).
Свою профессию они не считают исключительной. Только вот профнепригодных среди телохранителей быть не может. Вовремя отточенные навыки могут продлить кому-то жизнь.
Анна Бунькова, Сергей Капустин, телекомпания СТВ