Блондинки-телохранители сейчас в цене (ФОТО+ВИДЕО)

По плану турнира - стрельба. Самый трудный конкурс для телохранителей. Если тактику сопровождения подопечного и навыки экстремального управление авто они применяют в своей работе каждый день. То стрелять, к счастью, приходится редко.

В этом году в правила турнира внесли изменения. Если раньше мишени выставляли в помещении, то сейчас на свежем воздухе. И в пиджаках телохранители соревнуются впервые.

На турнир в этом году приехала и охрана эмира Катара. Пока за выступлениями славянских коллег наблюдают со стороны. В следующий раз в список участников планируют включить и свою команду.

- Мы эту тему уже обсудили – она нас очень заинтересовала. Мы проводим совместные тренировки с вашими военнослужащими, надеемся, что будем на таком же уровне, как и они. Естественно конкуренция будет, -полагает Салех Матар Аль-Дозари, начальник департамента службы безопасности эмира Катара.

В этом конкурсе, как ни странно, есть место и блондинкам. Женщины-телохранители сейчас в цене.

- Бизнесмену, состоятельному человеку комфортней, когда с его женой работает женщина, и женщина в команде незаменима – там где не увидит мужчинам – увидит женщина, - утверждает Ольга, участник международного турнира «Телохранитель-2009» (Россия).

Свою профессию они не считают исключительной. Только вот профнепригодных среди телохранителей быть не может. Вовремя отточенные навыки могут продлить кому-то жизнь.

Анна Бунькова, Сергей Капустин, телекомпания СТВ