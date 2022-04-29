«Благословляю зайцев, чтобы несли любовь в дом». Как минчанка шьёт тильды со смыслом

Новости Беларуси. Ирина Прилукова – мама троих детей и 3 тысяч зайцев. И не было бы счастья, да несчастье помогло. Сломав ногу, открыла в себе новый источник света и стала шить тильды. Через полгода с «багажом добра» уже была на выставке «Млын» и получила заказ в Питер, об этом рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Оценка и восторг отправили в открытый космос, как ракету. Познакомимся с ушастым семейством.

Ирина Прилукова, мастер по тильдам:

Вот эта девочка на что-то обиделась. Она звезда, но что-то не все так думают. Но ботаник же, у него можно списать контрольную по математике. Что-то из Сент-Экзюпери, что-то от романтики полета, в принципе. Это и завораживает, они получаются такими сами.

Профессия инженера помогла достичь идеальной формы. Училась сочетанию цветов, смотрела на зарубежных мастеров. Спустя время родилось свое. Уютное и волшебное. В этих мордашках – автопортрет и душа минчанки. Ручей энергии распределяет на всех. Здесь столичные хипстеры, стилевые студенты, звезды старого цирка. Индивидуальность от кончиков лапок до кончиков ушей. И мешок благополучия в придачу.

Ирина Прилукова:

Очень часто сознательно шью пары. Я 35 лет замужем, из моих рук можно брать пары. Благословляю зайцев, чтобы несли любовь в дом. Но не все люди себя ассоциируют с зайцами, ассоциируют и с лисичками. Девочкам лет 11, они такие быстрые, хитрые – они хотят лисичку. Мои покупатели пьют с ним кофе, он может быть другом мальчику любого возраста, который таскает с собой в рюкзаке, в самолет, в путешествие, в школу – талисман.

В мастерской все с иголочки. Ткани привозит из разных стран. Все экологически чистое – хлопок, фланель. Игрушки легки в уходе и проходят проверку на зуб малышей.

Ирина Прилукова:

Новые зайчики для малышек. Но вы можете их использовать и как саше, так как наполнитель подушечный «Файбертек», он хорошо впитывает и хранит запахи. Можно взять масло, которое вам нравится, и накапать где-нибудь в укромном месте. Вот сейчас мы капаем лавандой, и теперь этот зайчик будет больше недели пахнуть. Представляете, как можно будет с ним спать и успокаиваться сразу.

Интерьерные тильды – другая история. Здесь художница обожает использовать винтажные нотки и создавать характер. Барахолки – ларец. На каждую выставку Ирина отшивает сотню милашек. Повторов не бывает. Закон притяжения вступает в силу сам по себе.

Ирина Прилукова:

Идет скучающий мужчина, взгляд останавливается, и он так уходит, не отрывая взгляд от зайца. И мы: так – узнал. Через час, через два, завтра он приходит, берет зайца в руки, и мы все говорим: нашел себя. Я говорю, осталось купить шелковый шарф, а он говорит: вы не поверите, у меня дома коллекция шелковых шарфов. Это всегда спектакль – покупка таких зайцев.

Кудесница щедро раздает мастер-классы. За 2,5 часа даже те, кто с иголкой на вы, уходят с новым другом домой. Кстати, авторские тильды уже прописались в Америке, Германии, Голландии, Франции, Прибалтике, Японии. Покоряют все континенты и озаряют дома.

Ирина Прилукова:

У меня это называется тушки, народ, когда слышит, почему-то смеется. Потом решаем, кто будут мальчики-девочки, какого цвета. С синими пуговичками – мальчики, потому что в брючках, с прозрачными пуговками – девочки. Плюс еще влияет очки одеты или не одеты, какая шапка, как надвинута, береты – эти миллиметровые нюансы, всегда дают характер. Был заяц-еврей с поясами ортодоксальными. В этом году шила лису-шаманку в кожаной кухлянке с черными косами. Детские хирурги, танцовщики, художники, студентов много – всякого интересного было много. Полимерная глина – новая муза и уровень. Голова, ручки, ножки – все лепится вручную. Как из камня рождается скульптура. С эльфийскими зайцами познакомилась в Вильнюсе и прошла мастер-класс от Ольги Норвелени. Первый вышел не комом, а подарком мужу.

Ирина Прилукова:

Когда я привезла ему зайца, он был неожиданно в таком восторге. Для меня это было таким открытием, что мужчинам, оказывается, тоже нужны такие отдушины. Вот этому зайцу четыре года, муж им гордится, он показывает его гостям. Мое любимое время – это Европа 30-х. Это Фицджеральд, Великий Гэтсби, хотя это Америка, Ремарк, время Экзюпери. Европа 30-х – шикарные женщины, стильные мужчины.

Вот и семья рыжих аристократов готовится к переезду в Ригу. Не влюбиться в эстетику невозможно. Оно и понятно: их мама еще та театралка и культурная дама. Любовь к старине чувствуется во всем. Подтверждение тому – коллекция чемоданов. С ними путешествует по выставкам. Верные попутчики и витрины – два в одном. А главное, что все дети – концентрат добра и сказки.

Ирина Прилукова:

Замуж несколько девочек вышли, когда пришли мамы и сказали, вы не поверите, сработало. Знаю, когда покупали игрушки, и после этого рождались детки, тоже приходили с этими детками. Часто мне рассказывают, что мы с ними дружим – мне это, конечно, безумно приятно.