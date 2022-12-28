«Аналогом силы сейчас является экономика». Психолог Алёна Дзиодзина о поездке Президента в Россию
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
В контексте современного мира Беларусь представляет собой особенный островок спокойствия. И если обстановка вокруг перестает оставаться спокойной, это не значит, что обстоятельства неизбежно подведут нашу жизнь к катастрофе. Если мы вовремя о себе позаботимся, не дожидаясь возможных проблем. Ведь не полагайся порой человек на злосчастное «авось», многих трудностей в жизни могло бы не быть. Оттого не стоит сразу пугаться, наблюдая за тем, как лидер страны стремится обезопасить народ заранее. Это его прямая задача. Именно этой защиты мы все от него, как правило, ждем.
Не будем лукавить, что в мире все хорошо. Там у многих достаточно плохо. И раз уж мы существуем в контексте, то озаботиться вопросами безопасности лучше заранее. Как раз в таких и подобных случаях время дороже денег. Помните такой тезис, озвученный Президентом? Опытный политик и мудрый историк хорошо понимает, к чему людей иногда приводила беспечность. По аналогии. В нашей природе все так сложилось, что жизнь полнится неизбежностью вызовов. Но в каждый период истории они у народов свои. Нередко в чем-то похожие и по-своему разные. Когда-то за свое место под солнцем боролись при помощи палок, теперь самоопределение стран и народов происходит на более сложном уровне. Своего рода аналогом силы сейчас является экономика. Потому умный и грамотный лидер по возможности будет стремиться сотрудничать и выстраивать продуктивные отношения. Не подставляя зазря свой народ под удар. И в нужный момент именно этот экономический фактор определит место его страны в пространстве на мировой арене.
Алена Дзиодзина:
На выходных Александр Лукашенко посетил неформальный саммит лидеров стран СНГ, чтобы согласно новогодней традиции подвести итоги уходящего года, при необходимости – расставить точки над «i» в совместных делах. И в формате подобного рода встречи наметить перспективы развития. «Порой у некоторых государств на это уходят годы», – подметил наш Президент в публичном диалоге с Владимиром Путиным. В этот же раз много вопросов согласовалось за вечер. Так лидеры двух государств сберегли драгоценное время и укрепили совместные силы в максимально сжатые сроки.
«Не только чаю попили», как сказал Президент. Хотя допустимо и чай, если он сопутствует укреплениям в экономике. Именно этим вопросам Александр Лукашенко с Владимиром Путиным посвятили свой вечер. И есть основания полагать, что общение удалось – на лицах и в словах двух президентов появляется вдохновленность. И наблюдая за ними, их уверенность отзывается характерной предпраздничной верой, что в предстоящем году будет все хорошо.
«Самым счастливым он будет, самым удачным. Не переживайте!», – уточняет наш Президент, не склонный что-либо приукрашивать. Это еще раз дает нам понять, что принципиально важные и актуальные вопросы на сегодняшний день решены.
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