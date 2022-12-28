Что сейчас происходит на границе с ЕС? Последние данные Госпогранкомитета

Новости Беларуси. Госпогранкомитет обновил информацию о ситуации на границе. Скопление грузовиков по-прежнему фиксируется на всех маршрутах следования в страны Евросоюза. Самым загруженным остается литовское направление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За сутки контрольные службы сопредельного государства пропустили меньше половины большегрузов от нормы.

Через польские и латвийские пункты пропуска в ЕС въехали 39 и 57 процентов фур от ранее достигнутых договоренностей. Больше всего автомобилей сейчас стоят перед литовским «Мядининкаем». При этом наименьший показатель выполнения нормы по оформлению грузового транспорта по-прежнему остается у сотрудников польского пункта пропуска «Бобровники».