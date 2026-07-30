С начала 2026-го на объектах ж/д транспорта Минской области произошло 13 несчастных случаев

С начала 2026 года на объектах железнодорожного транспорта Минской области произошло 13 несчастных случаев, 9 из них – со смертельным исходом. Причины типичные: нарушение правил перехода путей, игнорирование мер личной безопасности, нахождение на путях в состоянии опьянения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ряде случаев люди стояли у края платформы или переходили пути в наушниках, не слыша приближающийся поезд. Специалисты провели комплекс профилактических мероприятий: отработаны станции, остановочные пункты и перегоны, выявлялись граждане в состоянии опьянения и нарушители правил перехода путей.

Татьяна Субоч, старший инспектор по особым поручениям УВД Миноблисполкома: В ходе проведенных рейдовых мероприятий отработаны железнодорожные станции, остановочные пункты и перегоны. Уделено внимание проведению выступлений в детских оздоровительных лагерях среди несовершеннолетних.

Татьяна Гаврисюк, ведущий инженер по охране труда Минского отделения Белорусской железной дороги:

Минское отделение Белорусской железной дороги постоянно проводит мероприятия, направленные на профилактику непроизводственного травматизма с гражданами на объектах инфраструктуры железной дороги. В преддверии школьных каникул проходят акции «Дети и безопасность», где школьникам доводится информация о правилах пересечения железнодорожных путей, об опасности зацепинга и поражении электрическим током, о запрете наушников при переходе через железнодорожные пути.

Железнодорожники и милиция напоминают: движение поездов высокоскоростное, а нарушение правил перехода путей остается главным фактором риска. Соблюдение элементарных требований безопасности спасает жизнь.