Форум блогеров Беларуси «Блог.Бай. Третий трудовой» стартует в Минске

Работа на Минском автомобильном и тракторном заводах, участие в строительстве Национального исторического музея, квест и песни под гитару у костра. Сегодня, 30 июля, в Минске стартует третий форум блогеров «Блог.Бай». В этом году его тема – «Третий трудовой». Программа рассчитана на два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мероприятиях принимают участие около 50 авторов контента – от начинающих до тех, у кого аудитория достигает миллиона пользователей сети. Главным событием первого дня станет акция «Один день в студенческом отряде». Блогеры присоединятся к работе молодежи на ведущих предприятиях страны, Белорусской железной дороге и в лагере «Галактика».

На завтра запланированы съемки спецвыпуска ток‑шоу «По существу. Суперподкаст», а также встреча с руководством Министерства информации и образования. Завершится форум возложением цветов к мемориалу «Память».