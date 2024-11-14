Беспокоит шум в ушах? Невролог клиники «Мерси» рассказала, как от него избавиться

Шум в ушах, или тиннитус – это ощущение звука в ухе, которое возникает без каких-либо внешних причин. Он может быть как временным, так и постоянным. Для многих людей тиннитус – просто незначительный фоновый шум, который можно легко игнорировать. Однако для других он может стать настоящей проблемой, мешающей сосредоточиться на повседневных задачах, общении или даже засыпании.

Ирина Копыток, врач-невролог клиники «Мерси»:

Тиннитус, в переводе с латинского, означает «звенящий». Тиннитус бывает различным. Бывает острый, хронический. Хроническим считается тиннитус после трех месяцев острого, может сопровождаться заболеванием внутреннего уха, острым тубоотитом. Пациент при этом ощущает звуки, которых на самом деле не существует, их не слышат окружающие его люди.

Пациенты могут ощущать шум в ушах в различных формах: как свист, гудение, шелест или другие звуки. Существует множество причин появления такого недуга. Сам шум разделяют на субъективный и объективный. Объективный встречается редко и, как правило, возникает на фоне заболеваний, которые провоцируют вибрации, например, непроизвольные сокращения мышц среднего уха. Такой шум может услышать врач во время осмотра. Ирина Копыток:

Чаще все-таки субъективный ушной шум является субъективным. То есть тот, который не слышен другим людям, а слышен самим пациентам. Связан он со многими заболеваниями не только со стороны уха и лор-органов, но и сердечно-сосудистой системы. Это может быть повышение давления, иногда тиннитус развивается у пациентов, у которых во внутреннем ухе сосуд и слуховой нерв лежат очень близко друг к другу. Тогда пациенты жалуются на нарушение слуха в виде пульсации. Это можно увидеть при нейровизуализации на МРТ головного мозга.

Лечение шума в ушах зависит от его причины. В некоторых случаях могут помочь методы расслабления, такие как медитация или звукотерапия. В других – специалист может назначить лекарства или рекомендовать хирургическое вмешательство. Ирина Копыток:

Очень часто еще назначают сосудистую терапию. Считается, что сосудистая терапия помогает в нормализации сердечно-сосудистых нарушений и тогда у пациента снижается шум. Это может быть оправдано для пациентов пожилого возраста. У них на самом деле сужены сосуды и, вероятно, есть какие-то шумовые эффекты, которые вызваны нарушением тока крови.