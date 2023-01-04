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«Белпочта» досрочно выплатит пенсии за 7 января

04 января 2023 10:34
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Новости Беларуси. «Белпочта» досрочно выплатит пенсии за 7 января. Предстоящая суббота – праздничная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Белпочта» досрочно выплатит пенсии за 7 января-1

Православное Рождество в Беларуси – официально установленный выходной, и практически все отделения связи будут закрыты. Поэтому уже сегодня, 4 января, в Брестской области могут получить пенсию те, у кого она выпадает на 7 января. График выплат в других регионах на экране.

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# Пенсии # общество # Фотофакт

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