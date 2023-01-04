Новости Беларуси. «Белпочта» досрочно выплатит пенсии за 7 января. Предстоящая суббота – праздничная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православное Рождество в Беларуси – официально установленный выходной, и практически все отделения связи будут закрыты. Поэтому уже сегодня, 4 января, в Брестской области могут получить пенсию те, у кого она выпадает на 7 января. График выплат в других регионах на экране.