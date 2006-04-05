Белорусы в России будут платить подоходный налог в размере 13%

Соответствующий Указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Этим документом он одобрил принятие в январе текущего года Протокола к межправительственному Соглашению об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Теперь белорусы, проживающие и работающие в России менее 183 календарных дней, уплачивают налог с доходов по ставке 30%. По истечении этого срока они получают статус лиц с постоянным местопребыванием в Российской Федерации, к их доходам в дальнейшем применяется ставка 13%, и в течение 6 месяцев будет сделан перерасчет ранее уплаченных налогов.