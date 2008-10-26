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Белорусы стали чемпионами мира по спортивным танцам на инвалидных колясках

26 октября 2008 14:02
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Победу принесли Анна Горчакова и Игорь Киселев. Таков результат первого дня соревнований, которые в Беларуси проходят впервые. Сегодня во второй день состязаний. Участники показывают латиноамериканскую и европейскую программы. Всего в нынешнем чемпионате участвуют более сотни танцоров из 17 стран мира. Нашу страну представляют 14 пар. По словам организаторов, сегодняшний день для нашей сборной должен стать не менее удачным.
# общество # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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