Белорусы несут цветы к мемориалам и местам воинских захоронений по всей стране

День Победы для каждого из нас имеет исключительное значение и высочайшую ценность. Это еще раз демонстрирует общенациональная акция «Беларусь помнит. Помним каждого», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще задолго до 9 мая люди начали нести цветы и венки к монументам, мемориалам и воинским захоронениям. Всего их насчитывается в Беларуси около девяти тысяч.

Борьба с немецко-фашистскими захватчиками стоила огромных усилий, колоссальных жертв и невосполнимых утрат. Но без этой Великой Победы не было бы современной Беларуси. И наследники героического поколения свято чтут память о людях, чьи жизни оборвала война.