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Белорусы несут цветы к мемориалам и местам воинских захоронений по всей стране

09 мая 2024 14:17
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День Победы для каждого из нас имеет исключительное значение и высочайшую ценность. Это еще раз демонстрирует общенациональная акция «Беларусь помнит. Помним каждого», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще задолго до 9 мая люди начали нести цветы и венки к монументам, мемориалам и воинским захоронениям. Всего их насчитывается в Беларуси около девяти тысяч.

Белорусы несут цветы к мемориалам и местам воинских захоронений по всей стране-1

Борьба с немецко-фашистскими захватчиками стоила огромных усилий, колоссальных жертв и невосполнимых утрат. Но без этой Великой Победы не было бы современной Беларуси. И наследники героического поколения свято чтут память о людях, чьи жизни оборвала война.

Белорусы несут цветы к мемориалам и местам воинских захоронений по всей стране-4

Их имена застыли в бронзе и камне, а собирательные образы лежат в основе величественных и призывающих человечество к миру мемориалах. И сегодня у каждого из них многолюдно.

# День Победы # общество

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