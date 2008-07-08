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Белорусскому обществу инвалидов исполнилось 20 лет

08 июля 2008 07:45
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Организация была создана в 1988-м году. За последние 10 лет ее численность снизилась вдвое и сегодня здесь около 75 тысяч взрослых и детей. Оказать помощь и поддержку людям с ограниченными возможностями готовы в любом городе Беларуси. И главная задача общества – защита прав, свобод и законных интересов его членов и их семей, оказание юридической помощи и поддержки, а также создание инвалидам равных с другими гражданами Беларуси возможностей участия во всех сферах жизни общества.
# общество # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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