Белорусскому обществу инвалидов исполнилось 20 лет

Организация была создана в 1988-м году. За последние 10 лет ее численность снизилась вдвое и сегодня здесь около 75 тысяч взрослых и детей. Оказать помощь и поддержку людям с ограниченными возможностями готовы в любом городе Беларуси. И главная задача общества – защита прав, свобод и законных интересов его членов и их семей, оказание юридической помощи и поддержки, а также создание инвалидам равных с другими гражданами Беларуси возможностей участия во всех сферах жизни общества.