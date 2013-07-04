Белорусско-российский студенческий стройотряд приступил к работе на Белорусской АЭС

Новости Беларуси. Белорусско-российский студенческий стройотряд «Энергетик» приступил к работе на объектах Белорусской атомной электростанции. Сегодня ребята получили трудовые путевки и стилизованный символ трудового семестра – строительный мастерок. На месте возведения первой белорусской АЭС в этом году работает 60 стройотрядовцев из двух стран.

Будущих энергетиков из России Андрея, Сандара и Александра скоро можно будет назвать старожилами строительства атомных электростанций. Их студенческий стройотряд уже работал на объектах Калининской и Нововоронежской АЭС. Теперь пришла очередь Беларуси. Ребята здесь впервые, приехали всего несколько дней назад, но уже успели оценить гостеприимство белорусской земли.

Для ребят участие в стройотрядовском движении – это не просто очередная летняя практика, а своеобразный задел на будущее.

Сандар Дмитриев, студент Обнинского института атомной энергетики (Россия):

У нас появляется много знакомых, которые работают в этой сфере. Мы опыт получаем.

Впрочем, разные причины, которые привели ребят в студенческий стройотряд, не мешают им всем одинаково хорошо работать. Это признают даже профессионалы, с ностальгией вспоминая свою студенческую молодость.

Левко Сергей, главный инженер СУ-210 ОАО «Гроднопромстрой»:

Сам был студентом, сам в них ездил.Это и способ заработать, и способ посмотреть мир. Ребята хорошо работают, подгонять не приходится.

Блеск в глазах ребят и их работоспособность не может приглушить даже палящее солнце. Видимо, поэтому студентов рады видеть на любом строительном объекте, особенно таком значимом, как первая белорусская атомная электростанция.

Игорь Бузовский, Первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

То, что наши ребята желанные гости, участники этих строек — имеет большое значение. Каждый год компании, занимающиеся строительством, нас приглашают. Сегодня мы говорим слова благодарности за возможность, предоставленную белорусским и российским студотрядам. Местные отряды — это очередной шаг в истории студотрядовского движения и колоссальная ответственность.

В этом году студенческое студотрядовское движение Беларуси отмечает полувековой юбилей. И по-прежнему, как и 50 лет, назад бойцов таких отрядов с нетерпением ждут на стройках, а студенты после сдачи сессии с радостью вступают в третий трудовой семестр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.