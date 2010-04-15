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Белорусские ветераны накануне 9 мая получат праздничные конверты-треугольники

15 апреля 2010 11:13
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БРСМ совместно с ветеранскими организациями готовят традиционную акцию.

В этом году только в Минске поздравления в ретро-стиле получат более шести тысяч ветеранов. Во время войны солдаты могли держать связь с родными и близкими только с помощью писем-треугольников.

Анатолий Адоньев, председатель Минского городского совета Белорусского общественного объединения ветеранов:
Мы стремились к тому, чтобы это поздравление напомнило каждому участнику войны о тех великих днях, когда он воевал на фронтах.

Елена Ходыко, первый секретарь Минской городской организации БРСМ:
Важно то, что сегодня молодежь чтит подвиг наших дедов и прадедов, благодарит их за мирное небо и нашу светлую прекрасную Беларусь.

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