Белорусские ветераны накануне 9 мая получат праздничные конверты-треугольники

БРСМ совместно с ветеранскими организациями готовят традиционную акцию.

В этом году только в Минске поздравления в ретро-стиле получат более шести тысяч ветеранов. Во время войны солдаты могли держать связь с родными и близкими только с помощью писем-треугольников.

Анатолий Адоньев, председатель Минского городского совета Белорусского общественного объединения ветеранов:

Мы стремились к тому, чтобы это поздравление напомнило каждому участнику войны о тех великих днях, когда он воевал на фронтах.

Елена Ходыко, первый секретарь Минской городской организации БРСМ:

Важно то, что сегодня молодежь чтит подвиг наших дедов и прадедов, благодарит их за мирное небо и нашу светлую прекрасную Беларусь.