Белорусские и итальянские кардиохирурги проведут 15 сентября уникальную операцию

Новости Беларуси. Уникальная операция на сердце состоится 15 сентября в Минске. Она пройдет в столичном научно-практическом центре «Кардиология». Проведут ее вместе белорусские и итальянские специалисты. При помощи специального хирургического инструмента, разработанного в Италии, они произведут замену аортального клапана. Подобную операцию кардиохирурги проведут впервые не только в Беларуси, но и на всем постсоветском пространстве. Следить за всеми манипуляциями уже не в операционной, а в конференц-зале, будут десятки медиков. Лучшие хирурги и кардиологи нашей страны соберутся для того, чтобы онлайн увидеть трансляцию инновационного метода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.