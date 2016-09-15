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Белорусские и итальянские кардиохирурги проведут 15 сентября уникальную операцию

15 сентября 2016 06:00
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Новости Беларуси. Уникальная операция на сердце состоится 15 сентября в Минске. Она пройдет в столичном научно-практическом центре «Кардиология». Проведут ее вместе белорусские и итальянские специалисты. При помощи специального хирургического инструмента, разработанного в Италии, они произведут замену аортального клапана. Подобную операцию кардиохирурги проведут впервые не только в Беларуси, но и на всем постсоветском пространстве. Следить за всеми манипуляциями уже не в операционной, а в конференц-зале, будут десятки медиков. Лучшие хирурги и кардиологи нашей страны соберутся для того, чтобы онлайн увидеть трансляцию инновационного метода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Медицина

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