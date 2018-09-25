Белорусские электромонтёры – лучшие в СНГ: выиграли конкурс профмастерства

На прошлой неделе в Бресте прошли XV Международные соревнования профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ. Награды высшей пробы достались Беларуси. По итогам состязаний, звание лучшей бригады завоевала наша команда.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник линий филиала «Барановичские электрические сети» – Эдуард Калюта и мастер службы линий филиала «Барановичские электрические сети» – Илья Пунько.
Какие задачи стояли перед участниками соревнований? Из каких этапов состояли соревнования персонала электроэнергетической отрасли? Узнаете, посмотрев видеоматериал.