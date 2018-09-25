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Белорусские электромонтёры – лучшие в СНГ: выиграли конкурс профмастерства

25 сентября 2018 08:49
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На прошлой неделе в Бресте прошли XV Международные соревнования профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ. Награды высшей пробы достались Беларуси. По итогам состязаний, звание лучшей бригады завоевала наша команда.

Белорусские электромонтёры – лучшие в СНГ: выиграли конкурс профмастерства -1

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник линий филиала «Барановичские электрические сети» – Эдуард Калюта и мастер службы линий филиала «Барановичские электрические сети» – Илья Пунько.

Какие задачи стояли перед участниками соревнований? Из каких этапов состояли соревнования персонала электроэнергетической отрасли? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Электроснабжение # общество # Эдуард Калюта # Илья Пунько # Фотофакт

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