Белорусские электромонтёры – лучшие в СНГ: выиграли конкурс профмастерства

На прошлой неделе в Бресте прошли XV Международные соревнования профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ. Награды высшей пробы достались Беларуси. По итогам состязаний, звание лучшей бригады завоевала наша команда.