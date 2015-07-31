Прямой эфир

Белорусские аграрии намолотили второй миллион тонн зерна 31 июля

31 июля 2015 17:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Между тем хлебный каравай уже весит 2 млн тонн.  Хлеборобы сегодня преодолели заветную планку. Они проводят в поле весь световой день. Позади уже около 600 тысяч гектаров. В лидерах по намолоту пока Бресткая область. Там собрано свыше полумиллиона тонн зерновых. Есть и передовики жатвы. Их чествуют прямо в поле, как говорится, без отрыва от производства. Кореспондент программы Новости «24 часа» на СТВ расскажет о мотивации и успехах аграриев.

Минская область, традиционно, в числе лидирующих по общему намолоту. Сейчас в гонке за урожай пальма, а в нашем случае скорее колос первенства сейчас у белорусских южан. Первые рекорды уборочной компании за Брестской областью. Долгожданную тысячу тонн в регионе  намолотил» комбайнер  с регалиями.  Павел Панько не раз становился лучшим на областных и республиканских   соревнованиях.  Секрет успешной работы этот  земледелец   для себя открыл давно. 

Павел  Панько, старший комбайнер СПК «Остромечево»:
Секрет? Тише едешь – дальше будешь. Вот такой секрет. Потому что гоняют по полю, а с этого толку нет. Все в валках лежит. А потихоньку идешь, оно все в бункер сыпет, а не на землю. В этом смысл — больше намолачиваешь. Полеглость поднять, чтоб нигде не оставалось, чтоб ровненько все было. Не криво, а ровно было. В этом смысл работы.

Брестская область в закрома  уже положила 505 тысяч тонн – это больше 40%  от общего намолота.  Всего аграрии Брестчины уже убрали 37% всех площадей. Им  на пятки по количеству собранных зерновых наступают гомельчане – главные конкуренты центральной житницы Синеокой.

Первый «тысячник» есть уже и в Минской области. Постарались аграрии  Солигорского  района. Рекордную, путь и на все хозяйство, но все же тысячу тонн намолотили и в Держинском.  Уборочная кампания здесь только началась. Результаты этого сельхозпредприятия еще впереди. Желания добиться намолотов прошлого года не скрывает и Юрий – лучший комбайнер в хозяйстве по итогам жатвы-2014.

Комбайну Юрия без малого  уже десять лет. Технопарк  хозяйство обновляет по возможности и, надо сказать, регулярно. Последнюю машину закупили в прошлом году. Тогда же в хозяйстве намолотили 14 тысяч тонн, к которым сегодня так стремятся. Агрономы за урожайность сражаются круглый год, ведь в  их случае выражение «что посеешь, то пожнешь» надо понимать буквально.

Дмитрий Старовойтов, заместитель директора по производству ОАО «Крутогорье  Петковичи»:
На каждый из этих колосков пшеницы нам приходится трудиться целый год. А теперь наступила такая пора, когда нужно сохранить каждое зернышко. Зерна для нас является не только хлебом, но и кормом для наших животных. Из зерна мы приготавливаем концентрированные комбикорма собственного производства. Скармливаем свиньям, коровам.

Элеонора Лутович, СТВ:
Уборочная – жаркая пора для любого хозяйства. Лишняя пара рук здесь никогда не помешает. А для местной молодежи и студентов – это хороший заработок.

Первое летнее солнце изрядно подсушило посевы, а в разгар уборочной поля начали заливать дожди. Влажность зерна сегодня превышает прошлогодний результат почти в два раза, поэтому сушильные установки работают в  полную мощь.  В среднем каждые 25 тонн на зерноток пребывают с перерывом в несколько минут. Ведь день год кормит. И пока погода – перед аграриями стоит задача максимум.

Второй миллион тонн у нас уже есть. 

# общество # Уборочная кампания

Другие новости рубрики

Все новости
63-летний программист из Минска делал «вечные» электронные проездные
31 июля 2015 15:08

63-летний программист из Минска делал «вечные» электронные проездные

Почему «ВKонтакте» недоступна для части пользователей?
31 июля 2015 15:04

Почему «ВKонтакте» недоступна для части пользователей?

Смену международного лагеря по изучению английского языка провели в Узденском районе
31 июля 2015 14:53

Смену международного лагеря по изучению английского языка провели в Узденском районе