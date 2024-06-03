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Белорусская делегация прибыла в Алматы на заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ

03 июня 2024 07:03
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Белорусская делегация во главе с председателем Палаты представителей Национального собрания Игорем Сергеенко прибыла в Казахстан. В Алматы пройдет заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская делегация прибыла в Алматы на заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ-1

На совете рассмотрят реализацию решений предыдущей сессии, обсудят меры противодействия вызовам и угрозам коллективной безопасности. Также, как ожидается, совет примет заявление в связи с развитием технологий искусственного интеллекта. Участники мероприятия заслушают информацию о наблюдении за выборами и референдумами в Беларуси, России и Сербии.

Игорь Сергеенко уже провел встречу с председателем Мажилиса Парламента Казахстана. Стороны подчеркнули, что в основе отношений – прочный фундамент дружбы и стратегического союзничества. На встрече председателя Палаты представителей с российским коллегой Вячеславом Володиным обсуждено взаимодействие в рамках Союзного государства, дальнейшая гармонизация и сближение законодательства, реализация интеграционных программ, определенных президентами Беларуси и России.

# ОДКБ # общество # Игорь Сергеенко

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