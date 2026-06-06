Турчин встретился в Минске с министром внешней торговли ОАЭ

Беларусь расширяет экономические горизонты и укрепляет партнерство с Объединенными Арабскими Эмиратами. Новые перспективы сотрудничества сегодня, 6 июня, в Минске обсудили премьер-министр нашей страны Александр Турчин и министр внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед Аль Зейуди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объединенные Арабские Эмираты – наши друзья на протяжении долгих лет. В Минске с помощью партнеров из этой страны реализован ряд знаковых проектов. Так, в 2024-м объем прямых инвестиций превысил 240 миллионов долларов – это втрое больше показателя предыдущего года. Сегодня обсуждали запуск новых перспективных проектов.

Тани бен Ахмед Аль Зейуди, министр внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов:

Мы обсуждали двухсторонние соглашения, которые были подписаны в прошлом году, их реализацию и сертификацию. И мы надеемся, что они полностью вступят в силу к концу этого года. Мы также говорили о различных инвестициях, например, в сферу телекоммуникации, в продовольственную безопасность, торговлю, центр обработки данных. Также обсудили развитие сотрудничества в сфере промышленности, в сфере животноводства и иные проекты, которые однозначно пойдут во благо двух стран. И мы уверены, что по итогам данного диалога будут достигнуты положительные результаты во всех направлениях.

Делегация Объединенных Арабских Эмиратов накануне работала на площадке международной специализированной выставки «Белагро-2026». В фокусе внимания – сегмент производства удобрений. Параллельно прорабатывается возможность запуска на территории ОАЭ птицеводческих и животноводческих комплексов с привлечением белорусских технологий.