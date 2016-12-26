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«БелБиоград», беспилотники, электромобили: планы на Год науки в Беларуси

26 декабря 2016 16:07
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Новости Беларуси. Электромобили-такси и обязательные зарубежные стажировки для молодых ученых. В Год науки в нашей стране планируют выпустить около ста машин на электротяге. Прототип белорусской модели уже создан.

В следующем году начнет функционировать и новая форма технопарка – «БелБиоград». Он объединит разработки в области медицинских и аграрных, био- и нанотехнологий.

Также планируется расширить область применения научных разработок в области физики, химии и биологии. На экспорт поставят четверть выпускаемой инновационной продукции. А еще в 2017 году в Беларуси появится совместное белорусско-китайское предприятие по выпуску беспилотных летательных аппаратов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Мне кажется, наша сила в том, что мы должны думать над нагрузкой, которую несут эти беспилотники. Они должны давать все больше разнообразной информации. Это не только визуализация. Это спектральный анализ состояния природного покрова, это прогноз урожайности, состояния почв.

# общество # Год науки

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