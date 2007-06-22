"Звон скорби" разнёсся над Могилёвщиной:

22 июня в 9 утра начали звонить колокола всех церквей области. В регионе отдавали дань памяти жертвам Великой Отечественной войны.

"Остановись, помолчи, почти память" - этот призыв был разослан во все организации Могилёвщины. Он же звучал из громкоговорителей на улицах. Во всеобщей минуте молчания приняли участие десятки тысяч человек. В одном только Могилёве на 35 перекрёстках сотрудники ГАИ остановили движение транспорта, чтобы люди смогли подумать о погибших.

Божественную литургию, посвященную героическому подвигу пограничников, сегодня утром отслужили и в храме Рождества Богородицы села Тарасово, что под Минском. Поминали тех, кто принимал участие в первых боях на границе в 1941 году.

На службу пришли и участники Второго военно-патриотического слета православной молодежи, который проходит в Минском районе. В эти дни молодые люди посетили батальоны связи и факультет погранвойск Военной академии, участвовали в показательных выступлениях инструкторов Сморгонского кинологического центра, возложили венки к воинскому захоронению в Острошице и Могиле пограничника, Героя Советского Союза Алексея Носкова, погибшего при освобождении Беларуси. Завершится военно-патриотический слет 24 июня.