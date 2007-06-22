В Гомеле - учебная тревога

Здесь сегодня спасали жертв оружия массового поражения. Последствия ядерного взрыва, воздействия химического и биологического оружия устраняли гражданские формирования санитарных дружин. В областных соревнованиях приняли участие шесть команд городов Гомельщины. Всего было задействовано свыше 300 человек. Участники получили возможность на практике закрепить полученные теоретические знания. Главная задача санитарных дружин - быстро обнаружить пострадавших, оказать им первую медицинскую помощь и вывести к автомобилям "скорой помощи".