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В Гомеле - учебная тревога

22 июня 2007 14:20
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Здесь сегодня спасали жертв оружия массового поражения. Последствия ядерного взрыва, воздействия химического и биологического оружия устраняли гражданские формирования санитарных дружин. В областных соревнованиях приняли участие шесть команд городов Гомельщины. Всего было задействовано свыше 300 человек. Участники получили возможность на практике закрепить полученные теоретические знания. Главная задача санитарных дружин - быстро обнаружить пострадавших, оказать им первую медицинскую помощь и вывести к автомобилям "скорой помощи".
# общество

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