Беларусь ждёт увеличение потока туристов из Китая

Новости Беларуси. Беларусь ждет увеличение туристического потока из Китая. Это связано с решением КНР снять ковидные ограничения на групповые поездки в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало возможным после подписания специального меморандума о взаимопонимании. После введения безвизового режима летом 2018 года Беларусь попала в топ-5 стран, где любят бывать китайцы. Но из-за пандемии туристический обмен пришлось прекратить. Власти КНР ввели жесткие ограничительные меры. При этом Беларусь даже в условиях мирового локдауна своих границ не закрывала. Сейчас, чтобы привлечь большее количество путешественников из Поднебесной, стороны работают над оптимизацией транспортных маршрутов.

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

Мы заинтересованы в том, чтобы китайские туристы, безусловно, приезжали в нашу страну, потому что отличительная особенность китайских туристов – они всегда приезжают организованными группами. И безусловно, это также сказывается на экспорте туристических услуг. Люди, конечно, предпочитают, чтобы были прямые авиарейсы или железнодорожный транспорт, поэтому мы в свою очередь тоже заинтересованы, чтобы с Китаем появились еще дополнительные рейсы не только с Пекином, но и с другими городами.