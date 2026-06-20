Прямой эфир

Зеленский поставил ультиматум Минску и пригрозил ударами по Беларуси

20 июня 2026 07:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Глава киевского режима Зеленский накануне поставил ультиматум Беларуси. Он заявил, что у границы с Украиной якобы находится военная техника. По мнению Зеленского, она «корректирует огонь» по территории страны. Глава киевского режима дал неделю на ее вывод, иначе – цитата: «Мы это сделаем сами», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зеленский поставил ультиматум Минску и пригрозил ударами по Беларуси-2

Угрозы в сторону Минска прозвучали всего через двое суток после удара дроном по гражданскому автобусу с белорусами в Брянской области, где пострадали дети и погибла беременная женщина.

Эксперты отмечают – провокации на белорусской границе, подкрепленные жесткой риторикой, рассчитаны на то, чтобы втянуть в воронку противостояния третьи страны, в том числе НАТО. Как ранее отмечал наш Президент – если Беларусь кто-то провоцирует и пытается втянуть в войну, это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать. 

Лукашенко об атаке беспилотника: попытки втянуть нас в войну плохо обойдутся провокаторам.

# Владимир Зеленский # Беларусь-Украина

Другие новости рубрики

Все новости
В Витебске после реконструкции открылся лечебный корпус областной инфекционной больницы
20 июня 2026 07:42

В Витебске после реконструкции открылся лечебный корпус областной инфекционной больницы

22 июня в 12:00 Беларусь почтит память погибших в годы Великой Отечественной войны
20 июня 2026 07:35

22 июня в 12:00 Беларусь почтит память погибших в годы Великой Отечественной войны

Гормон стресса – к чему может привести повышенный уровень кортизола, рассказала психолог
19 июня 2026 18:23

Гормон стресса – к чему может привести повышенный уровень кортизола, рассказала психолог