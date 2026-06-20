Глава киевского режима Зеленский накануне поставил ультиматум Беларуси. Он заявил, что у границы с Украиной якобы находится военная техника. По мнению Зеленского, она «корректирует огонь» по территории страны. Глава киевского режима дал неделю на ее вывод, иначе – цитата: «Мы это сделаем сами», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Угрозы в сторону Минска прозвучали всего через двое суток после удара дроном по гражданскому автобусу с белорусами в Брянской области, где пострадали дети и погибла беременная женщина.

Эксперты отмечают – провокации на белорусской границе, подкрепленные жесткой риторикой, рассчитаны на то, чтобы втянуть в воронку противостояния третьи страны, в том числе НАТО. Как ранее отмечал наш Президент – если Беларусь кто-то провоцирует и пытается втянуть в войну, это плохо обойдется тем, кто пытается это сделать.