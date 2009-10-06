Беларусь впервые будет представлена на чемпионате мира по брейк-дансу

Хореографические соревнования международного уровня под названием «Battle of the Year» пройдут 17 октября в немецком городе Брауншвейг.

Творческий коллектив Belarusian B Boys, представляющий нашу страну, тесно сотрудничает с Белорусским республиканским союзом молодежи. Организация оказывает помощь и поддержку команде, активно пропагандирует брейк-данс в молодежных кругах.

«Надеюсь, что в будущем при поддержке БРСМ мы сможем организовать подобные чемпионаты международного уровня и на минских площадках», – подчеркнул руководитель команды Александр Войнов.

Он также отметил, что команда Belarusian B Boys – сборная: она состоит из ребят, представляющих разные творческие коллективы. Чуть больше года тому назад, 6 сентября (в 6-й день рождения БРСМ), на базе Центра творчества детей и молодежи Партизанского района Минска Александр Войнов (команда Hunters) организовал отборочный тур в сборную Беларуси по брейк-дансу. После упорной хореографической битвы в основной состав команды вошли только 9 танцоров, каждый из которых в своем творчестве силен и индивидуален. Команда пришла к единому мнению: ее название должно кричать о том, кто они такие, эти парни. Так родилось название белорусской сборной по брейк-дансу – Belarusian B Boys, что в переводе с английского означает «Белорусские брейк-парни». В составе есть и свой Рэмбо, и Летающий человек, и даже Фантомас, сообщает БЕЛТА.