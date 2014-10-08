Новости Беларуси. Беларусь в ближайшие годы планирует сделать ставку на развитие электрического общественного транспорта. Речь идет о метро, троллейбусах, трамваях и электропоездах.

По словам специалистов, такое решение напрямую связано со строительством в Беларуси атомной электростанции.

Экономический эффект, как говорится, на лицо. После запуска АЭС в стране будет свое электричество, в то время как топливо постоянно дорожает. Развивать общественный транспорт в городах республики намерены на примере Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.