Прямой эфир

Беларусь в ближайшие годы планирует сделать ставку на развитие электрического общественного транспорта

08 октября 2014 06:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь в ближайшие годы планирует сделать ставку на развитие электрического общественного транспорта. Речь идет о метро, троллейбусах, трамваях и электропоездах.

По словам специалистов, такое решение напрямую связано со строительством в Беларуси атомной электростанции.

Экономический эффект, как говорится, на лицо. После запуска АЭС в стране будет свое электричество, в то время как топливо постоянно дорожает. Развивать общественный транспорт в городах республики намерены на примере Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В свою очередь в самой столице акцент будет сделан на метрополитене. Первоочередным проектом станет строительство третьей линии подземки.

# общество # Транспорт Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Многодетные мамы Минска смогут бесплатно получить юридическую консультацию до 14 октября
07 октября 2014 18:16

Многодетные мамы Минска смогут бесплатно получить юридическую консультацию до 14 октября

Учащиеся Добрушского профессионального политехнического лицея восстанавливают памятники эпохи соцреализма
07 октября 2014 17:28

Учащиеся Добрушского профессионального политехнического лицея восстанавливают памятники эпохи соцреализма

В ноябре стартует пилотный проект по доставке авиапассажиров в Национальный аэропорт по железной дороге
07 октября 2014 17:12

В ноябре стартует пилотный проект по доставке авиапассажиров в Национальный аэропорт по железной дороге