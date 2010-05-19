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Беларусь усилила санитарный контроль в связи со вспышкой полиомиелита в Таджикистане

19 мая 2010 11:48
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Это коснется железной дороги, аэропортов и автотранспорта. Всех детей и взрослых, прибывающих из этой страны, будут прививать против полиомиелита.Таджики, которые проживают в Беларуси и собираются в ближайшее время поехать на родину, также должны будут пройти вакцинацию. Усилена работа с мигрантами, беженцами и переселенцами. При появлении признаков заболевания им окажут необходимую медпомощь. К слову, в 2002 году Беларусь признана свободной от полиомиелита страной.
# общество # Международное сотрудничество # Беларусь-Таджикистан

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