Беларусь усилила санитарный контроль в связи со вспышкой полиомиелита в Таджикистане

Это коснется железной дороги, аэропортов и автотранспорта. Всех детей и взрослых, прибывающих из этой страны, будут прививать против полиомиелита.Таджики, которые проживают в Беларуси и собираются в ближайшее время поехать на родину, также должны будут пройти вакцинацию. Усилена работа с мигрантами, беженцами и переселенцами. При появлении признаков заболевания им окажут необходимую медпомощь. К слову, в 2002 году Беларусь признана свободной от полиомиелита страной.