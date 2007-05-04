Беларусь стремится к улучшению экологической ситуации на планете

Беларусь сокращает суммарные выбросы парниковых газов до 117 млн. тонн. Это 92% к базовому 1990 году. Президент Александр Лукашенко подписал указ, которым принимается поправка к Киотскому протоколу к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Установление для Беларуси этих ограничений - это непременное условие для использования республикой экономических механизмов и других мер, предусмотренных Киотским протоколом.

Принятие поправки позволит нашей стране стать участником рынка продажи квот на выбросы парниковых газов, а также участвовать в проектах по привлечению ресурсов, необходимых для освоения высоких технологий и модернизации производства в плане снижения выбросов вредных веществ в атмосферу.