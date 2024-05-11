Беларусь присоединилась к ядерным учениям России на втором этапе

Беларусь совместно с Россией проводят тренировку по задействованию ядерного оружия. Об этом лидеры Союзного государства неспроста заявили публично, ведь коллективный Запад с особым рвением ищет повод для спекуляций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В свое время истерию подняли вокруг темы строительства, а затем и запуска БелАЭС. Из раза в раз европейские политики негативно высказываются по поводу совместных учений Беларуси и России.

Тем временем у наших границ продолжаются серьезные тренировки военных стран НАТО. Группировка насчитывает более 90 тысяч бойцов. В Европе отрабатывают в том числе вопрос применения ядерных сил. Беларусь анализирует обстановку и принимает все необходимые меры, чтобы не быть застигнутой врасплох. Как подчеркнул Президент, в результате внешнего давления наша страна стала сильнее. И мы сделаем все, чтобы ни у кого не возникло мысли проверить это на деле. Тактическое ядерное оружие на данный момент – один из главных элементов сдерживания.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Очень своевременно руководство страны, Президент, принял решение о размещении тактического ядерного в нашей стране. Это не устрашение наших соседей, это предупреждение, сдерживающий фактор. Прежде всего с учетом той агрессивной риторики, которую мы слышим из уст многих руководителей европейских стран, в том числе и наших соседей. Поэтому Республика Беларусь совместно с Российской Федерацией предпринимают соответствующие действия, чтобы упредить возможное негативное развитие ситуации, связанное с военно-политической обстановкой в регионе.