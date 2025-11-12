Праздник в каждом окне! Универмаги Минска принарядились к Новому году

Столичные универмаги принарядились к празднику. Минчане и гости города уже могут увидеть новогоднее убранство, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, шесть витрин главного универмага стали сценой для творчества. Центральный элемент – елка как символ новогоднего настроения, а девиз – «Праздник в каждом окне». Здесь можно увидеть самые необычные арт-объекты.

Из одного окна выглядывает пара снеговиков, в другом летают самолеты мимо новогоднего дерева. Есть и елка из обуви. Каждая витрина как экспозиция современного искусства. К слову, на полках универмага уже появились и праздничные товары.

Галина Губич, начальник отдела маркетинга и организации торговли универмага:

Постарались максимально выставить новогодние игрушки, комплекты посуды новогодней, текстиль. То есть в каждом отделе новогодняя, праздничная одежда. Тематические новогодние товары с символами праздника поступают в продажу. Объемы этого товара значительно увеличатся.