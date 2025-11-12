V форум «Иннорегион-2025» проходит в Борисове

Борисов 12 ноября стал площадкой для встреч, идей и экспериментов. Здесь проходит форум учащихся школ, гимназий и колледжей. На два дня город погрузился в атмосферу инноваций: выставки, дискуссии, конференции и деловые переговоры – все ради развития бизнеса и производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Форум собрал 30 организаций, восемь университетов, 600 школьников и около 300 представителей власти и предприятий. Организатором выступил Борисовский государственный технический колледж. Как это выглядит изнутри – расскажут наши корреспонденты.

Форум «Иннорегион» уже стал традиционным. Он проходит в пятый раз и с каждым годом расширяет горизонты. Площадка – отличная возможность познакомить молодежь (учащихся колледжей, школ и гимназий) с будущими работодателями. А для предприятий продемонстрировать свой потенциал и карьерные перспективы для сотрудников.

Владимир Шмаков, директор УО «Борисовский государственный технический колледж»:

Одна из целей – чтобы дети оставались в регионе, получили хорошее образование, но затем работали непосредственно на предприятиях региона. Чтобы были патриотами своего города, региона, области, естественно, нашей страны.

В рамках форума развернулась и выставка научно-технических достижений. Разработки, в том числе импортозамещающие, представили студенты ведущих вузов.

Георгий Вершина, директор научно-технологического парка БНТУ «Политехник»:

Это разработки в области инженерии поверхности. От сверхизносостойких до полимерных покрытий. Это лазерные технологии, это электролитно-плазменные технологии изделия, которые получаются. Само собой разумеется, и те разработки в области медицинских изделий.

На долю Борисовского района приходится 22 % промышленного производства всей Минской области. Инвестиции в основной капитал постоянно растут. А чтобы сохранить и приумножить результат, ставку делают на интеллектуальный потенциал и активно привлекают в экономику молодежь. Анна Щигельская, учащаяся УО «Борисовский государственный технический колледж»:

Мне было бы интересно понять, в каком направлении развиваться, и я это узнала на форуме. Теперь знаю, как самосовершенствоваться, для меня этот форум стал как никогда кстати.

Николай Карпович, председатель Борисовского райисполкома:

Есть спрос, есть конкуренция между предприятиями, а это рождает, естественно, и необходимость повышения заработной платы. Поэтому это один из важнейших стимулов, чтобы наши люди здесь закреплялись. И не только наши, а со всей республики.