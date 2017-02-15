Беларусь представит 18 участников на европейском научном форуме в Малаге

Новости Беларуси. Инновационные достижения Беларуси представят на европейском научном форуме в Малаге.

Он открывается 15 февраля и организован под патронажем испанского короля.

Передовые научные и промышленные разработки нашей страны презентуют два десятка различных участников. В рамках форума белорусская делегация также проведет ряд встреч, в том числе с руководством Министерства экономики, промышленности и конкурентоспособности Испании, представителями деловых кругов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.