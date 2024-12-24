Беларусь откроет посольство при Святом Престоле. Примечательно, что об этом стало известно именно сегодня, когда Ватикан готовится к встрече Рождества Христова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Постановление Совета Министров официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Такой шаг еще раз свидетельствует о государственных приоритетах Беларуси: сохранение межконфессионального согласия в обществе и использование всяческих сил для установления мира в регионе.

Контакты по линии Минск – Ватикан осуществляются на постоянной основе. Буквально неделю назад Александр Лукашенко, поздравляя Папу Римского Франциска с днем рождения, отметил высокий уровень взаимодействия и активное развитие отношений между Беларусью и Ватиканом. Ну а открытие посольства при Святом Престоле будет еще больше способствовать этому. Оно должно появиться до 1 сентября следующего года. Это определено постановлением Совета Министров.