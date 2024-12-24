Прямой эфир

Беларусь откроет посольство при Святом Престоле

24 декабря 2024 08:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Беларусь откроет посольство при Святом Престоле. Примечательно, что об этом стало известно именно сегодня, когда Ватикан готовится к встрече Рождества Христова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь откроет посольство при Святом Престоле-2

Постановление Совета Министров официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Такой шаг еще раз свидетельствует о государственных приоритетах Беларуси: сохранение межконфессионального согласия в обществе и использование всяческих сил для установления мира в регионе. 

Контакты по линии Минск – Ватикан осуществляются на постоянной основе. Буквально неделю назад Александр Лукашенко, поздравляя Папу Римского Франциска с днем рождения, отметил высокий уровень взаимодействия и активное развитие отношений между Беларусью и Ватиканом. Ну а открытие посольства при Святом Престоле будет еще больше способствовать этому. Оно должно появиться до 1 сентября следующего года. Это определено постановлением Совета Министров.

# Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
Пограничники присоединились к благотворительному марафону «Наши дети»
24 декабря 2024 08:21

Пограничники присоединились к благотворительному марафону «Наши дети»

Президент поздравил Ильхама Алиева с днём рождения
24 декабря 2024 07:59

Президент поздравил Ильхама Алиева с днём рождения

Новогодний бал для учащейся молодёжи прошёл в Гродно
24 декабря 2024 07:52

Новогодний бал для учащейся молодёжи прошёл в Гродно