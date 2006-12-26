Беларусь и Россия обмениваются экологической информицией

Минприроды Беларуси и России намерены заключить Соглашение об обмене экологической информацией. Предполагается, что приоритетными станут сведения о водных ресурсах, мерах реализации Киотского протокола, перемещении опасных грузов и охране трансграничных особо охраняемых природных территорий.

Сегодня в сфере экологического сотрудничества между Беларусью и Россией действуют три соглашения - межправительственные по взаимодействию в охране окружающей среды и охране трансграничных вод, а также межведомственное - в области изучения и охраны недр. Новая договоренность позволит конкретизировать действия, оговоренные предыдущими. Обмен экологической информацией выгоден обеим странам. Это даст возможность делиться опытом в сфере природопользования и охраны окружающей среды, данными о новых научных исследованиях, разработках, природобезопасных и ресурсосберегающих технологиях.