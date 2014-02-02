Бал православной молодежи прошел 2 февраля в Минске

Новости Беларуси. Торжество молодости и света. Зимний православный бал прошел 2 февраля в Минске. В нем приняло участие около 150 пар со всей страны. А также более 200 гостей, в том числе из России и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С каждым годом на балу появляется больше новичков. А за время его проведения некоторые постоянные танцевальные пары стали супружескими. Юноши и девушки собрались, чтобы показать свой талант на паркете, продемонстрировать высокие отношения 19 века.

Вадим Крючков, соорганизатор бала православной молодежи:

Особенность нынешнего бала в том, что мы решили добавить народного колорита в программу бала. И сейчас у нас целое отделение белорусских народных танцев.

Сергей Рабчинский, участник бала православной молодежи:

Я участвую в первый раз. Впечатления у меня очень хорошие, настроение праздничное. Счастливый, радостный я сегодня! Танцев, правда, я еще не много умею танцевать, вальсы в основном, но очень стараюсь. Надеюсь, что у меня все получится.

Константин и Татьяна Хоменковы, участник бала православной молодежи:

Бал - это очень красивое действие, которое помогает людям стать еще ближе, крепче любить друг друга, делает их чувства возвышеннее, помогает быть вместе. Если раскрыть наш маленький секрет, то предложение руки прозвучало на прошлогоднем балу. А сегодня нас, наверняка, пригласят на сцену как тех, кто поженились в этом году.

Готовится к балу пары начали в октябре. Молодые люди разучивали танго, медленный вальс, а также другие танцы. Программа шестого по счету бала украшена народным колоритом, но, как и раньше, танцы на любой вкус: от классического вальса до экстравагантного ретро.

К слову, бал проводится по благословению митрополита Минского и Слуцкого Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.