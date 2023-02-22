Азарёнок: у молодёжи растёт интерес к правдивой информации

Новости Беларуси. Беседы на равных, которые ждут учащиеся и студенты всей страны. «Зачетный разговор» продолжает завоевывать интерес молодежи. Открытый диалог прошел в столичном колледже технологий коммунального хозяйства и транспортного обслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будущие водители, слесари и электрики встретились с первым секретарем Центрального комитета союза молодежи и нашим политическим обозревателем Григорием Азаренком. Парней интересовали разные темы: от трудоустройства до военно-политической обстановки. Вместе с гостями они анализировали события 2020 года и вспоминали историю нашего государства.

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»: После каждого разговора дети заинтересованы, чтобы новую информацию изучать для себя, потому что наши враги старательно отрезают белорусскую молодежь от наших источников, наших каналов, вводят санкции, блокируют. Но после каждого такого разговора интерес к настоящей, правдивой информации действительно растет.

Насчет трудоустройства очень интересно, потому что в нашем колледже говорили, что будут рассылать по всей Беларуси. Я бы хотел предложить, чтобы ребятам, из Миханович у нас есть, им поближе как-то, те, кто в Минске, чтобы недалеко куда-то рассылали. Лучше по Минску как-то предоставили трудоустройства.

Я бы хотел задать вопрос по поводу аренды жилья, заработной платы, а также с новым постановлением контракта в Республике Беларусь по поводу армии.

Такие встречи находят большой отклик у молодежи. В ближайшее время «Зачетный разговор» заглянет и в регионы.