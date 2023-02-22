Во Франции введут жёсткие ограничения на использование воды

Новости Франции. Франция намерена ввести жесткие ограничения на потребление воды. Причиной стало редкое для этого времени года явление – зимняя засуха. В стране уже больше месяца не было осадков, из-за чего практически пересохли все водохранилища, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это грозит катастрофой для южных регионов, благополучие которых во многом зависит от урожая яблок, овощей и зерна. В связи с этим министр экологии призвал принять срочные меры по экономии воды. В восьми департаментах уже действуют ограничения на ее потребление, а в четырех введен жесткий контроль за ее расходом. В ближайшие дни будет представлен обширный план по водным ресурсам, включающий около 50 мер.